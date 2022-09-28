Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı
[Fotograf: AA]
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve 17 belediye çalışanın da aralarında olduğu 30 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve 17 belediye çalışanın da olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon başlatıldı.
Operasyonda B.G. ve bazı zanlılar gözaltına alındı.
Polisin zanlıları yakalamak amacıyla çalışması ve gözaltındaki şüphelilerin adreslerindeki aramalar sürüyor.
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