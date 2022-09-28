Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Sürücü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, dün gece ilçe merkezi Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde karşı yönden gelen 2 otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Hasan K, Koçali İ. ve Hasan T. hayatını kaybetti.
Yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
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