Sürücü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, dün gece ilçe merkezi Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde karşı yönden gelen 2 otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Hasan K, Koçali İ. ve Hasan T. hayatını kaybetti.

Yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.