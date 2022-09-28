E.B idaresindeki 34 SP 2113 plakalı otomobil, Bitlis-Ağrı kara yolunun Patnos'taki Yalçınkaya köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki H.U'ya çarptı.

Kazada ağır yaralanan H.U. bölgeye sevk edilen ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuk buradaki ilk müdahale sonrası sevk edildiği Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü E.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına aldı.