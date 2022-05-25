Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün mühimmatlarının tespit edilerek ele geçirilmesi, terör örgütünün alt yapılanmalarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışma kapsamında, Dargeçit ilçesindeki metruk bir binanın müştemilatında 2016 yılında gerçekleştirilen çukur barikat operasyonları döneminden kaldığı değerlendirilen terör örgütü mensuplarına ait silah ile mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, metruk bina ve çevresinde yapılan aramada, gizlenmiş vaziyette uzun namlulu silah, silaha ait 4 şarjör ve 347 fişek ele geçirildi.