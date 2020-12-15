İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İdil-Midyat kara yolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve araması esnasında durdurulan H.A.'ya ait ticari takside tütün arama köpeği Gönye'nin tepki vermesi üzerine arama yaptı.

Aramada, çuval ve çanta içirişine gizlenmiş 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sürücü H.A. ile yolcu B.A. gözaltına alındı.

