Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Mardin'de düzenlenen operasyonda çuval ve çanta içine gizlenmiş 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İdil-Midyat kara yolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve araması esnasında durdurulan H.A.'ya ait ticari takside tütün arama köpeği Gönye'nin tepki vermesi üzerine arama yaptı.
Aramada, çuval ve çanta içirişine gizlenmiş 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Sürücü H.A. ile yolcu B.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Sigara
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