Mudurnu'ya bağlı Alpagut köyünde Mustafa Alemdar idaresindeki traktör, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Trafik kazasında traktör sürücüsü ile yanında bulunan eşi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.