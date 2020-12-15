Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrik direğine çarpan traktördeki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, traktörün kayarak elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mudurnu'ya bağlı Alpagut köyünde Mustafa Alemdar idaresindeki traktör, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Trafik kazasında traktör sürücüsü ile yanında bulunan eşi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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