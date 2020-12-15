Antalya kent merkezi ve ilçelerinde aralıklarla etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak, seralarda, meyve bahçelerinde hasara neden oldu. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde baskın yaşandı.

Sabah saatlerinde etkisini azaltan yağışın ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bölge genelinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Sel, su baskınları ve doludan hasar gören seraları, meyve bahçelerini gezen ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Üreticiler de bahçe ve seralarındaki suyu tahliye etmeye çalışıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kriz masası oluşturdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan kriz masası koordinesinde 150 personel de farklı noktalarda su tahliye çalışmalarını yapıyor.

Meteoroloji yetkileri, akşam saatlerine kadar yağışın aralıklarla hafif şekilde süreceğini, pazartesi gününe kadar da bölgede yağış beklenmediğini açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kesin zararın tespit edilmesi için suyun tamamen çekilmesi gerektiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Antalya'da hasat dönemindeki ürünler zarar gördü

Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, bazı derelerin taşması sonucu seraların sular altında kaldığını söyledi.

"Suyun seralara girmesi sonucu hasat dönemindeki ürünler zarar gördü, seralarda hasar oluştu. Hasar tespit komisyonu ekibi, selden dolayı bazı seralara giremiyor, buralarda su tahliyesi gerçekleştiriliyor. Ne kadarlık hasar oluştuğu çalışmalar tamamlanınca belli olacak. Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde yaklaşık 500 dönümlük serada hasar oluştu. Doludan dolayı cam seralarda kırılma, plastik seralarda delinmeler oldu. Çilek gibi bazı ürünler ıslandığı zaman çürür. Hasat dönemindeki bazı ürünler sağanaktan zarar gördü."

Antalya'da evsiz kalan 81 kişi yurda yerleştirildi

Muratpaşa ilçesinde belediye ekipleri, sel ve su baskınları yaşanan 60 noktada tahliye çalışması yaptı.

Ermenek ve Güzeloba mahallelerinde baskın sonucu evleri kullanılamayacak hale gelen 81 kişi, Kızıltoprak Kız Öğrenci Yurduna yerleştirildi.