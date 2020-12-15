Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için gümrük sahasına gelen A.Z.G'nin otomobilinde arama yaptı.

Şüphe üzerine X-Ray cihazına yönlendirilen aracın bagajındaki valizde, gümrük kaçağı toplam 1051 diş hekimliği malzemesi ele geçirildi.

A.Z.G. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.

[Fotoğraf: AA]