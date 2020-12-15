Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümrük kaçağı 1051 diş hekimliği malzemesi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen 1051 diş hekimliği malzemesi ele geçirildi.
Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için gümrük sahasına gelen A.Z.G'nin otomobilinde arama yaptı.
Şüphe üzerine X-Ray cihazına yönlendirilen aracın bagajındaki valizde, gümrük kaçağı toplam 1051 diş hekimliği malzemesi ele geçirildi.
A.Z.G. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kaçakçılık
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