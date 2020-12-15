Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı
Kocaeli merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün TSK yapılanmasına İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri Kocaeli, Kayseri, Yalova ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 10 eski askeri okul öğrencisi ile açığa alınan bir üsteğmen gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
Son Haberler
- 12:25
- 12:29
- 12:22
- 12:21
- 12:35
Sıradaki Haber
Terör propagandası yapan kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz