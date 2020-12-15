Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 13 Ekim-27 Kasım arasında kentte meydana gelen otomobillerden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Çalışmanın ardından 5 şüpheli Arnavutköy'de bir araçtan hırsızlık yapmak üzereyken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kentte 23 lüks otomobilden kontrol paneli, plaka, ön panel çıtaları, ön konsol, navigasyon cihazı ve joy-stick çaldıkları tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.