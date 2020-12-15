Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobillerden kontrol paneli çalan 4 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul'da lüks otomobillerin kontrol panellerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 13 Ekim-27 Kasım arasında kentte meydana gelen otomobillerden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Çalışmanın ardından 5 şüpheli Arnavutköy'de bir araçtan hırsızlık yapmak üzereyken suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin kentte 23 lüks otomobilden kontrol paneli, plaka, ön panel çıtaları, ön konsol, navigasyon cihazı ve joy-stick çaldıkları tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Hırsızlık
Son Haberler
- 12:15
- 12:04
- 11:54
- 11:54
- 12:17
Sıradaki Haber
Hatay’da 50 yıllık sinemanın çatısında yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz