Adıyaman'da özellikle köylerde yaşayan ve Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) erişemeyen öğrencilerin derslerinden geri kalmaması amacıyla çalışma başlatıldı.

İçerisinde dizüstü bilgisayar ve internet altyapısı bulunan 27 araç hazırlanarak kısa süre önce hizmete alındı.

Öğrenciler EBA gezici mobil araçlardan memnun

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, kentte oluşturulan 27 gezici mobil destek aracının ülke genelinde en yüksek rakamlardan biri olduğunu söyledi.

"Bizim bu süreçte en çok dikkat ettiğimiz husus dezavantajlı öğrencilerimizin avantajlı hale dönüştürülmesi. Bu kapsamda 27 EBA gezici mobil aracımız mevcut. Hepsi de modem ve bilgisayar ile donatılmış durumda. Aylık hedefimiz 33 bin öğrenciye ulaşmak. Bu şekilde çalıştığımız doğrultuda müfredatımızda hiçbir eksiklik kalmayacak. Bizim amacımız öğrencilerimiz nerede olursa olsun onlara ulaşmak, onların eğitimlerini yarım bırakmamak. Her gün sabah araçlarımız hareket ederek kentin en uzak noktasında dahi öğrencilere kavuşuyor."

[Fotoğraf: AA]

Kemerkaya Köyü Muhtarı Ebubekir Topbaş da öğrencilere sağlanan destekten memnun olduklarını anlatarak, "Öğrencilerimiz çok mutlu oldular. Araçlar her gün geliyorlar. Öğrenciler sağlanan destek sayesinde derslere daha ilgili oldular" dedi.