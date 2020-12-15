Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 10:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uşak'ta bir doğal gaz patlaması daha: 2 yaralı
Uşak’ta Kemalöz Mahallesinde bir evde doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama nedeniyle 2 kişi yaralandı.
Kentte doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen bir patlama daha meydana geldi.
Karı-kocanın yaralandığı patlamada ekipler, ev ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.
Dün iki patlama daha yaşanan bölgede, doğalgaz şirketi uyarı mesajı yayınlamıştı.
Etiketler: Doğalgaz
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