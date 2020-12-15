Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu havanın etkili olacağı öngörülüyor. İstanbul ile bölgenin doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.
Trakya'da ise yağışlar öğle saatlerine kadar devam edecek. Yağışların, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı bölgede, kuvvetli rüzgar ile yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak Yağış
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