Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu havanın etkili olacağı öngörülüyor. İstanbul ile bölgenin doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Trakya'da ise yağışlar öğle saatlerine kadar devam edecek. Yağışların, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı bölgede, kuvvetli rüzgar ile yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.