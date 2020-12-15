Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüs tedavisi gören uzman çavuş hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs tedavisi gören uzman çavuş hayatını kaybetti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar'ın COVID-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı duyuruldu.
Açıklamada, "Silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz" ifadesine yer verildi.
Afyon Hava Meydan Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Hv.P.Uzm.Çvş. Hüseyin Taşpınar, COVID-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2020
Etiketler: Koronavirüs Milli Savunma Bakanlığı
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