Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar'ın COVID-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı duyuruldu.

Açıklamada, "Silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz" ifadesine yer verildi.