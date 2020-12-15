Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da 4 ile kar uyarısı
[Van - Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için karla karışık yağmur ve yoğun kar uyarısı yapıldı.
Bölge genelinde hava çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yoğun kar etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görülecek.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle güney ve doğulu yönlerden orta, zaman zaman saatte 70 kilometre kuvvetinde esecek.
Van Gölü'nde hava, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, görüş açık olacak.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 10, Hakkari'de 7, Muş'ta 5 ve Bitlis'te 3 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
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