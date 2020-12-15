Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'daki uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, bir hafta içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 126 zanlıdan 26'sı tutuklandı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7-13 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 126 zanlı gözaltına alındı, 3 bin 12 uyuşturucu hap, 774 gram sentetik uyuşturucu, 216 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 14 gram eroin, bir kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve 12 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 126 şüpheliden 26'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
Kızılırmak Deltası'nda kuraklık tehlikesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz