İlçe merkezinde kısıtlamayı ihlal edip otomobiliyle gezen ve yüksek sesle müzik dinleyen R.A.'yı görenler, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerinin Hacıevhat Mahallesi'nde dur ihtarına uymayan R.A. kaçarken, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve 234 promil alkollü olduğu belirlenen zanlıya, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

