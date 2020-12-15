Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, polisten kaçarken kaza yaptı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı.
İlçe merkezinde kısıtlamayı ihlal edip otomobiliyle gezen ve yüksek sesle müzik dinleyen R.A.'yı görenler, durumu polise bildirdi.
Polis ekiplerinin Hacıevhat Mahallesi'nde dur ihtarına uymayan R.A. kaçarken, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve 234 promil alkollü olduğu belirlenen zanlıya, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İDO'nun seferlerine olumsuz hava engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz