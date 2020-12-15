Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 07:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı kararı
İstanbul merkezli 9 ilde, Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Adnan Oktar suç örgütünün tüm faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, örgüt lehine kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada çalışmalar yapanlar belirlendi.
Örgüt ile iltisaklı, aralarında kamuda görevli 3 doktor ve 1 öğretmenin de bulunduğu 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.
Etiketler: Adnan Oktar Son Dakika
Sıradaki Haber
Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 16 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz