İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Adnan Oktar suç örgütünün tüm faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, örgüt lehine kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada çalışmalar yapanlar belirlendi.

Örgüt ile iltisaklı, aralarında kamuda görevli 3 doktor ve 1 öğretmenin de bulunduğu 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.