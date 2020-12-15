Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 03:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bekçilere saldırı
İstanbul Fatih'te sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen bekçilere, bir kişi ateş etti. Bekçiler, şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Olay, gece yarısına doğru Fatih'teki Küçük Langa Caddesi üzerinde meydana geldi.
Sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen bekçiler, üç kişiyi durdurmak istedi.
Bu sırada şüphelilerden biri bekçilere ateş açtı. Bekçiler ateş açan şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Bu kişinin üzerinden iki silah ve çok sayıda ziynet eşyası çıktı. Olay yerinden kaçan 2 kişiyi, arama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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