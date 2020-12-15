Olay, gece yarısına doğru Fatih'teki Küçük Langa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen bekçiler, üç kişiyi durdurmak istedi.

Bu sırada şüphelilerden biri bekçilere ateş açtı. Bekçiler ateş açan şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Bu kişinin üzerinden iki silah ve çok sayıda ziynet eşyası çıktı. Olay yerinden kaçan 2 kişiyi, arama çalışmaları devam ediyor.