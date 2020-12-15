BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara'daki elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferler yapılamayacak.

Saat 7'deki Mudanya - Eminönü, 8.30'daki Eminönü - Mudanya, saat 9.30'daki Mudanya- Eminönü, saat 9.30'daki Mudanya - Armutlu, saat 10'daki Armutlu - Eminönü ve saat 11.30'daki Eminönü- Mudanya seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.