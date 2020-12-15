Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 02:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara'daki elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferler yapılamayacak.
Saat 7'deki Mudanya - Eminönü, 8.30'daki Eminönü - Mudanya, saat 9.30'daki Mudanya- Eminönü, saat 9.30'daki Mudanya - Armutlu, saat 10'daki Armutlu - Eminönü ve saat 11.30'daki Eminönü- Mudanya seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
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