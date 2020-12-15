Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 01:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 9,2 kilometre derinlikte meydana geldi.
Van Valiliği yaptığı açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını açıkladı. Ekiplerin kırsal mahallelerde çalışmaları devam ediyor.
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