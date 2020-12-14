Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karaya vuran yunus balığını vatandaşlar kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'de fırtına sonrasında sahile vuran yunus vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Mezitli ilçesine bağlı Viranşehir sahilinde gezintiye çıkan vatandaşlar karaya vurmuş yunus balığını fark etti.
İlk başta şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, çırpınan balığı kötü hava şartlarına aldırış etmeden bel hizalarına kadar denize girerek yeniden suya itti.
Vatandaşların çabası ile suya dönen yunus balığı, bir süre sonra karadan uzaklaşarak gözden kayboldu.
Etiketler: Yunus
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