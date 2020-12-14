İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

İSKİ, 2021 yılı su satış tarifelerine yüzde 25 artı aylık TÜFE oranında zam talebinde bulundu.

Tarife Komisyonu Başkanı AK Partili Seçkin Turan, İSKİ'nin teklifini kabul etmediklerini belirterek, "Temmuz ayında yapılan zammı da göz önünde bulundurarak tüm kademelerde yüzde 6,84'lük bir dengelemeyi öngörüyoruz" dedi.

Oylamada İSKİ'nin zam teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

Su fiyatlarına 1 Ocak 2021'den itibaren yüzde 6,84'lük zam gerçekleştirildi.