Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 19:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da silahlı kavga: 6 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarda 6'sı tutuklandı.
Rumeli Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahların da kullanıldığı kavga çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis, kovalamaca sonucu 6'sı yaşı küçük 9 şüpheliyi yakaladı. Bu kişilerin üzerinde 5 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
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