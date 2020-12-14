Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 17:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: DHA]
Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Firmadan yapılan açıklamaya göre, Kabatepe- Gökçeada hattında yarın Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 05.00 ve 09.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.
Kabatepe- Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılacak.
Etiketler: Fırtına
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