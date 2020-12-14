Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7-13 Aralık'ta genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla kent genelinde uygulamalar yapıldı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 13 tabanca, 10 av tüfeği, bu silahlara ait 245 mermi ve 14 kartuş ile 3 kurusıkı tabanca, 6 Ak-47 kaleşnikof ve bu silahlara ait 537 mermi, 10 çalıntı motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 195 kişiyi de yakaladı.

Ayrıca yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 5 iş yerine adli ve idari işlem uygulandı.