Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 195 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da polis ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 195 kişi yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7-13 Aralık'ta genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla kent genelinde uygulamalar yapıldı.
Uygulamalarda, ruhsatsız 13 tabanca, 10 av tüfeği, bu silahlara ait 245 mermi ve 14 kartuş ile 3 kurusıkı tabanca, 6 Ak-47 kaleşnikof ve bu silahlara ait 537 mermi, 10 çalıntı motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet ele geçirildi.
Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 195 kişiyi de yakaladı.
Ayrıca yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 5 iş yerine adli ve idari işlem uygulandı.
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