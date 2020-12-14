Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kavgaya müdahale eden 2 polisi yaralayanlar tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Şanlıurfa'da ev sahibiyle kiracı arasındaki kavgaya müdahale eden 2 polisin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Merkez Eyyübiye ilçesinin Eyyüp Nebi Mahallesi'nde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polisin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan aynı aileden U.E., S.E., F.E. ve B.E.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
4 zanlı, "görevli memura etkin direnme" ve "kesici aletle yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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