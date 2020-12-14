Merkez Eyyübiye ilçesinin Eyyüp Nebi Mahallesi'nde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polisin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan aynı aileden U.E., S.E., F.E. ve B.E.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

4 zanlı, "görevli memura etkin direnme" ve "kesici aletle yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.



