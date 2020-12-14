Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Foseptik kuyusunda pompanın egzozundan zehirlenen 3 işçi öldü
[Fotoğraf: AA]
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir inşaatın foseptik için kazılan bölümünde biriken suyu boşaltmak isteyen 8 işçi, motorun gazından etkilendi. İşçilerden 3'ü hayatını kaybetti.
Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu binasının inşaatında çalışan işçiler, bahçedeki foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başladı.
Dalgıç pompayı çalıştıran işçilerin egzozdan etkilenmesi üzerine mesai arkadaşları da yardım için çukura indi. Olayda 8 işçi egzozdan etkilendi.
Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Foseptikten çıkarılan 5 işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ekipler, çukurdaki 3 işçinin cansız bedenlerine ulaştı.
Etiketler: İş Kazaları
Son Haberler
- 16:12
- 16:10
- 16:08
- 16:16
- 15:56
Sıradaki Haber
Isparta'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz