Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında kent genelinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 7.20 gram sentetik uyuşturucu, 6.76 gram eroin, 6 koka yaprağı, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
Son Haberler
- 16:12
- 16:10
- 16:08
- 16:16
- 16:15
Sıradaki Haber
Başakşehir'de otomobil dereye uçtu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz