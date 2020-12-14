Kaza, Merkez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Bulvar üzerindeki virajlı yolda otomobiliyle seyreden Ayşe Getir, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma daha sonra yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak dereye uçtu.

Kazada, sürücü Ayşe Getir yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı kadını araçtan çıkararak ambulansa koydu. Hastaneye kaldırılan Getir'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Dereye uçan araç olay yerine çağrılan vinç ile dereden çıkarıldı.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.