Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da olta balıkçılarına koronavirüs denetimi
[Fotoğraf: DHA]
Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri, "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" genelgesi kapsamında sahil bantlarında olta balıkçılığı faaliyetinde bulunan vatandaşları denetledi.
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında 81 il Valiliğine "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderdi.
Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri, genelge kapsamında sahil bantlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimde, balık tutulan alanlara 3'er metre arayla sarı çizgiler çizildi.
Zabıta ekipleri, balıkçıları avlanırken maskelerini takmaları ve çizgiyle belirlenen sınırların dışına çıkmamaları konusunda uyardı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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