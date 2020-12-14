Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize Valisi Çeber'in COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA ]
Rize Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber'in yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Rize Valisi Kemal Çeber, cuma günü yaptırdıkları COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine eşiyle evde tedavi gördüklerini söyledi.
Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Çeber, haftaya tamamen iyileşmeyi ümit ettiğini kaydetti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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