Şahinbey Belediyeden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının oluşturduğu etkilerin azaltılması amacıyla esnaf ve vatandaşlara kira, beslenme ve nakdi destekler sürüyor.

Belediye, bu kapsamda eşlerini COVID-19 nedeniyle yitiren vatandaşlara destek sağlamak için 1500 lira nakdi yardım yapma kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, salgın sürecinde vatandaşların acılarını ve sorunlarını paylaştıklarını belirtti.

Salgın nedeniyle zorluk çeken esnaf ile usta öğreticilere 1500 lira destek verildiğini anımsatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda COVID-19 salgını dolayısıyla evlerinde karantinada olana vatandaşlara sıcak yemek ve gıda paketi dağıtımlarımıza da devam ediyoruz. Şimdi de salgın nedeniyle eşleri vefat eden vatandaşlarımıza 1500 lira nakdi destek sağlayacağız. Vereceğimiz bu destek, kayıplarının telafisi asla olamaz ancak acılarını paylaşmak ve ihtiyaçlarının karşılanması adına bir destektir."