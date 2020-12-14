Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğüne göre, Ege Bölgesi'nde 4 günde metrekare başına Manisa'ya 122,7, Aydın'a 78,9, Çanakkale'ye 93,8 ve Balıkesir'e 29,6 kilogram yağış düştü. İzmir'de ise yağış nedeniyle zaman zaman olumsuzluklar yaşandı.

Aralık ayı uzun yıllar yağış miktarı ortalaması, 144,3 kilogram olan İzmir'de, 4 günde ortalama metrekareye 194,6 kilogram yağış düştü. Bu ayın ilk 14 gününde de rakam 202,3 kilogram olarak kayıtlara geçmişti.

İzmir'de en fazla yağış Urla'daydı

Kentte 4 günde en fazla yağış, metrekareye 316,6 kilogramla Urla ilçesinin Uzunkuyu bölgesinde tespit edildi. En düşük yağış ise 80,9 kilogramla Karşıyaka ilçesinde görüldü. Yağış, barajların önemli seviyede azalan su hacmine katkı sağladı.

Kente içme suyu sağlayan önemli barajlardan olan Tahtalı Barajındaki kullanılabilir su hacmi, 2 Aralık'taki 101,6 milyon metreküplük seviyesinden 105,6 milyon metreküpe yükseldi.

Ege'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde

Yağışın ardından kentteki su miktarları arttı. Kentteki diğer barajların doluluk oranı ise Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 33, Güzelhisar'da yüzde 47, Gördes'te yüzde 5, Ürkmez'de ise yüzde 40.

Bölgede yağışlı hava etkisini kaybetmesine rağmen, bugün kısa süreli yağmur geçişleri bekleniyor.

Yarın ve çarşamba günü ise Balıkesir ve Çanakkale'de hafif yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

"Suyumuzu mutlaka bilinçli ve tasarruflu kullanmak zorundayız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kurak dönemlerinin ardından aşırı yağışlar görülmesinin iklim değişikliğinin bir yansıması olduğunu söyledi.

"Bir aylık bir sürece yayılması gereken yağmur çok kısa sürede düştü. Bu durum ne yazık ki dört gözle beklediğimiz yağışların afete dönüşmesine neden oluyor. İzmir’in bir aylık tüketimine karşılık gelecek miktarda bir su 4 günlük yağışla kazanılmış oldu. Ancak kısa dönemdeki aşırı yağışlar aldatıcı olmamalı. Kentimizin can damarı Tahtalı Barajı’nın aktif doluluk oranı sadece yüzde 2 oranında arttı. Susuzluk tehdidi, birkaç günlük yağışla ortadan kalkacak bir durum değil. Suyumuzu mutlaka bilinçli ve tasarruflu kullanmak zorundayız. Kentimizde susuzluğa karşı alınacak tedbirler kapsamında özellikle Çeşme Kutlu Aktaş ve Tahtalı baraj havzalarının korunması büyük önem taşıyor. Bu iki havzamıza gözümüz gibi bakmak zorundayız."