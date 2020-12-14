Keşir, yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay taleplerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ilettiklerini belirtti.

Keşir, Düzce'nin Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Merkez ve Yığılca ilçeleri ile 7 köyüne yapılacak olan içme suyu hattı için talebin yapılan görüşmeler neticesinde, 1 milyon lirası hibe olmak üzere toplam 5 milyon 174 bin lira olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından onaylandığını ifade etti.

Keşir ayrıca Bakan Kurum ile İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'e teşekkür etti.

