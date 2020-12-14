Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 21:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te teröristlerin kullandığı yaşam malzemesi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin kullandığı belirlenen yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, merkeze bağlı Ilıcak köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.
[Fotoğraf: AA]
Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2020-165" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda iki ayrı ana depoda toprağa gömülü çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG
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