Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, merkeze bağlı Ilıcak köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.

[Fotoğraf: AA]

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2020-165" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda iki ayrı ana depoda toprağa gömülü çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.