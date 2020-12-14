Nevşehir'e bağlı Göre beldesinde sahiplerince kırsal alanda otlatılan sürüden ayrılan koç, keçi ve üç koyun belediye binasının bulunduğu alana geldi.

Mini sürünün, Nevşehir Belediyesine girmeye çalışması güvenlik görevlilerince engellendi.

[Fotoğraf: AA]

Belediyenin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, alandan uzaklaştırılmaya çalışılan hayvanlar arasındaki koçun, güvenlik personeli ve belediye binasına girmeye çalışan vatandaşları kovalaması da ilginç görüntü oluşturdu.