Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koyun sürüsü belediye binasına girmeye çalıştı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de sürüden ayrılarak kente inen 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına girmeye çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.
Nevşehir'e bağlı Göre beldesinde sahiplerince kırsal alanda otlatılan sürüden ayrılan koç, keçi ve üç koyun belediye binasının bulunduğu alana geldi.
Mini sürünün, Nevşehir Belediyesine girmeye çalışması güvenlik görevlilerince engellendi.
[Fotoğraf: AA]
Belediyenin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, alandan uzaklaştırılmaya çalışılan hayvanlar arasındaki koçun, güvenlik personeli ve belediye binasına girmeye çalışan vatandaşları kovalaması da ilginç görüntü oluşturdu.
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