Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 00:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de tedbirlere uymayan 242 kişiye para cezası
Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 242 kişiye para cezası verildi.
Salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1222 iş yeri denetlendi, 16 bin 698 kişi kontrol edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde karantina ihlali yapan 242 kişiye idari para cezası uygulandı.
Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli de yakalandı.
Öte yandan salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda 1633 araç denetlendi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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