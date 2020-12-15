Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 05:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuşadası açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.45'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kuşadası Körfezi'nin 3,86 kilometre açığındaki deprem, deniz yüzeyinden yaklaşık 7,08 kilometre derinlikte oluştu.
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