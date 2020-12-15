Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 09:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bayılana kadar öten Denizli horozu sosyal medyada olay oldu
Denizli'nin tescilli horozu, öterken nefesini yetiştiremeyince düşüp bayıldı. Horozun bayılana kadar öttüğü görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Kentin en önemli simgelerinden Denizli horozu uzun süre ötmesiyle meşhur. O horozlardan biri uzun süre ötmek için büyük çaba gösterdi. Ancak nefesi yetmeyince bayıldı.
Sahibi Okan Gökbudak'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntü saatler içinde binlerce beğeni aldı.
Gökbudak, horozunun öttüğünü duyunca yanına gittiğini söyleyerek, "Çok uzun ötünce bakakaldım. Bir süre sonra sallanmaya başladı, bayıldı. Bu anları kayda aldım. Bayılmasının sebebi hırsına yenik düşmesinden dolayı. Kendisine dur demeyi bilmediği için nefesi yetmiyor ve bayılıyor. Böylesi çok nadir görülüyor" dedi.
Haber: Murat Demirbilek
Etiketler: Sosyal Medya
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