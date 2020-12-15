Türkiye'de yağış miktarındaki azalma yeşil doğası ve güçlü su kaynakları ile dikkat çeken Karadeniz Bölgesi'ni de etkiliyor. Samsun'da bazı baraj ve sulak alanlarda su seviyesinde düşüş meydana geldi.

Ülkenin en önemli sulak alanlarından olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ise su seviyesi yaklaşık 1 metre çekildi. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Çakmak Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 44'lere düştü. Kentte ayrıca birçok akarsuyun rejiminde de düşüş yaşandı.

“Yeterli yağış olmazsa ciddi risklerle karşı karşıya kalırız”

Kuraklık uyarısında bulunan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaptı. Prof. Dr. Yusuf Demir, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ağustos- eylül- ekim ayı kuraklık haritasına bakıldığında verilerin ürküttüğünü belirtti.

Prof. Demir, “Aralık ayındayız ama Samsun'da 15- 20 derece sıcaklık var. Yağış rejimine baktığımızda da Türkiye'nin hemen hemen her bölgesine düşmesi gereken yağışların düşmediğini görüyoruz. Bu da kuraklık riskinin daha da arttığını gösteriyor. Asıl önemli olan bu sürecin böyle devam etmesi ve kış aylarında kar yağışının düşmemesi. Kar yağışı olmaz, ilkbahar yağışları da gelmezse hem tarımsal açıdan hem de şehirlerdeki içme suyu kaynaklarında ciddi risklerle karşı karşıya kalırız” dedi.

Yağışın dağılımı da önemli

İklim, çevre ve suyu içeren bir bilim kurulunun çok acil bir şekilde kurulması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Demir, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye, belli bölgelerde değişmekle beraber maalesef bu sene alması gereken yağışın yüzde 40 ile 60'ı arasında bir yağış aldı. Maalesef Türkiye'de çok ciddi bir değişim yaşanıyor.

Aralık ayındayız ama yaşadığımız sürece bakın. Son 5 aydır Samsun ciddi bir yağış almadı. Miktar kadar dağılımın da önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Halkımızın mutlaka bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi gerekiyor. Bugün tasarruf edeceği bir litre suyun gelecekte bize çok önemli katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.



