Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 10:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Akşam mantar yediler, sabah baygın bulundular
[Fotoğraf: DHA]
Düzce'de ormandan topladıkları mantarları akşam yemeğinde yiyen 4 kişi, sabah yakınları tarafından baygın halde bulundu.
Sabah saatlerinde Erdoğan Kan, Ayşe Kan, Pakize Polat ve Şerife Yaşar’dan haber alamayan yakınları, ailenin Gümüşova ilçesindeki evlerine gitti.
Kapıyı kırarak içeri giren yakınları, aile üyelerini baygın halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, 4 kişi Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ailenin ormandan topladıkları mantarları yedikleri ve zehirlendikleri anlaşıldı.
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