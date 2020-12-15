Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 19 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından 19 yıl hapis cezası bulunan M.C'nin, aracıyla seyir halinde olduğunu belirledi.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Adana doğu gişeleri çıkışında önlem alan polis, hükümlünün aracını uygulama noktasında durdurdu.
Üstünden kimlik çıkmayan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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