Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 11:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay’da 50 yıllık sinemanın çatısında yangın çıktı
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, 50 yıllık sinemanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Reyhanlı ilçesinde bulunan ve uzun zamandır kullanılmayan Süs Sineması'nın çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı.
Vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın kontrol altına alınırken yıllardır kullanılmayan sinemanın içindeki koltuklar ve çeşitli malzemeler hasar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Yangın
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