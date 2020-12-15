Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör propagandası yapan kişi gözaltına alındı
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan kişiyi yakaladı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan B.A.'nın yeri tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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