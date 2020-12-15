İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan B.A.'nın yeri tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

