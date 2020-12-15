Amasya Müzesi öncülüğünde Venk Ayazması'nda yapılan arkelojik kazı çalışmaları sürüyor. Kazı çalışmalarında, 15. yüzyılda inşa edildiği düşünülen yapının girişinde, bir rahibe ait olduğu değerlendirilen mezar taşı bulundu. Yapılan incelemelerde, mezar taşında, Rumca harflerle '10. Büyük Rahip Teodosius' sözleri yer alıyor.

Üzerinde kandil, servi ağacı, papaz asası kabartması, papaz başlığı ve vazodan çıkan çiçek motiflerinin de yer aldığı mezar taşı, kurtarma kazısının ardından ayazmanın girişine yerleştirildi.

Venk Ayazması'nda inceleme yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, alanın turizme kazandırılmasının planlandığını söyledi.