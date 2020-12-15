Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 28 gözaltı
Başkentte kaçakçılıkla mücadele için düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 7-13 Aralık tarihlerinde kaçakçılık operasyonları düzenlendi.
28 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda şunlar ele geçirildi:
"74 bin 900 kaçak makaron, 15 ton 367 litre karışımlı kaçak akaryakıt, 6 bin 510 muhtelif kaçak eşya, 2 bin 46 paket kaçak sigara, 442 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 3 bin 674 kaçak ilaç, 172 kilogram kaçak tütün, 57 kaçak cep telefonu ve 1 tabanca."
Etiketler: Kaçakçılık
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