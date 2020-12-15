Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta eşeğe işkence eden kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, eşeğe işkence yaptığı iddiasıyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Kırsaldaki Horhor Mahallesi Çevirme Mezrası'nda yaşayan B.U., çoban köpeklerini üzerine saldığı eşeği daha sonra elindeki sopayla döverek yere düşürdü.
Söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında B.U'yu gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet
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