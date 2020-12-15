Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen suç örgütü operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işledikleri ve "silahlı suç örgütü" üyesi oldukları iddia edilen 13 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Özel harekat polislerinin desteği ve 32 ekibin katılımıyla 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 zanlı yakalandı.
Ev, iş yeri ve araç aramalarında, 7 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli de yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Suç Örgütü
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