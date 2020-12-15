İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işledikleri ve "silahlı suç örgütü" üyesi oldukları iddia edilen 13 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Özel harekat polislerinin desteği ve 32 ekibin katılımıyla 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 zanlı yakalandı.

Ev, iş yeri ve araç aramalarında, 7 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli de yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.