Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 5 bin 164 kaçak parfüm ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'dan Sırbistan'a giden iki araç Edirne'de durduruldu. Araçlarda 5 bin 164 kaçak parfüm ele geçirildi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM gişeleri yol arama ve kontrol noktasında İstanbul'dan Sırbistan'a giden şüpheli iki aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada fatura ve belgesi bulunmayan, kaçak yollarla üretilerek piyasaya sürülmesi planlanan çeşitli markalarda parfüm olduğu tespit edildi.
Araçlarda 5 bin 164 parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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