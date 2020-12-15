Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM gişeleri yol arama ve kontrol noktasında İstanbul'dan Sırbistan'a giden şüpheli iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada fatura ve belgesi bulunmayan, kaçak yollarla üretilerek piyasaya sürülmesi planlanan çeşitli markalarda parfüm olduğu tespit edildi.

Araçlarda 5 bin 164 parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.